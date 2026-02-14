"10.000 wurden verwendet, für 2.800 Athleten", sagte der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Mark Adams , am Samstag vor Journalisten. Den Rest solle sich jeder selbst denken, sagte er mit einem Grinsen.

In der ersten Woche der Olympischen Winterspiele in Italien sind bereits 10.000 Kondome ausgegeben worden.

Die Nachrichtenagentur SID berichtete unter Berufung auf die italienische Zeitung "La Stampa", im Olympischen Dorf in Cortina D'Ampezzo, einem der Austragungsorte, seien die Gratis-Kondome bereits vergriffen.

"Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg", klagte demnach ein Athlet, der anonym bleiben wollte. Ob die Bewohner des Olympischen Dorfs mit Nachschub rechnen dürfen, sei offen.

"Sie haben uns zwar versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß wann", sagte der Sportler laut "La Stampa".