Hitziger Streit auf dem Eis: Wegen einer angeblichen Schummelei sind beim olympischen Curling-Turnier die Männer-Teams aus Kanada und Schweden verbal aneinandergeraten. Dabei ging es um den Zeigefinger des Kanadiers Marc Kennedy . Nach kleineren Sticheleien zu Beginn der Partie wurde es in der Endphase lauter. "Ist es okay, den Stein nach der Hog-Line zu berühren? Ich weiß es nicht", sagte der Schwede Oskar Eriksson ironisch, nachdem sein kanadischer Kontrahent Marc Kennedy am Zug war, und warf ihm damit eine nicht erlaubte mehrfache Berührung des Steins vor.

Stein mit dem Finger berührt

"Wer macht das? Wer? Ich hab' das kein einziges Mal gemacht. Verpiss dich", giftete Kennedy sichtlich verärgert zurück. "Ich werde dir ein Video nach dem Spiel zeigen", entgegnete Eriksson kühl. "...und darum habe ich ihm gesagt, wo er sich das hinstecken kann"

Der Schwede sagte, Kennedy habe den Stein mit dem Finger über die grüne sogenannte Hog-Line hinaus berührt - also über den Punkt hinaus, an dem der Stein eigentlich losgelassen werden muss. Normalerweise leuchten im Curling elektronische Griffe rot auf, wenn das passiert. "Und er beschuldigt uns trotzdem weiter des Betrugs. Das gefiel mir nicht und darum habe ich ihm gesagt, wo er sich das hinstecken kann", sagte Kennedy.