Fauxpas nach Gold: Olympiasieger drückt Anruf von Bundeskanzler weg

Nach seinem Triumph im Einsitzer ist der deutsche Rodel-Olympiasieger Max Langenhan ein Fauxpas passiert - und das ausgerechnet mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Wie der 26-Jährige nun in einem Instagram-Video nach dem Gold mit der Mixed-Staffel erzählte, wollte ihm der Regierungschef vor wenigen Tagen persönlich gratulieren.

Doch daraus wurde nichts, wie Langenhan unter dem Gelächter seiner Gold-Teamkollegen launig zum Besten gab.