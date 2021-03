Ohne Corona-Test auf Mallorca kein Heimflug für Deutsche

Gut 8.000 Deutsche starteten so schnell wie möglich los, nachdem Mitte März das deutsche Reiseverbot für Mallorca gefallen war. So schön könnte es in der Frühlingssonne auf Deutschlands liebster Ferieninsel sein! Das zumindest dachten sich die Pandemie-erschöpften Familien und Pärchen jedenfalls. Und sie genießen trotz eher kühler Temperaturen die ungewohnten Freiheiten auf Mallorca. Aber sie stehen auch unter Druck. In Deutschland beschimpft als Egoisten, auf der Insel scheel angeschaut - sie könnten ja hier wie dort das Virus mit im Gepäck haben.

Test vor Heimflug

Um die Pandemie-Zahlen durch Rückreisende aus Urlaubsländern nicht noch weiter in die Höhe steigen zu lassen, sollen schon ab diesem Freitag Rückkehrer nach Deutschland getestet werden. Und zwar schon bevor sie überhaupt in den Flieger retour steigen dürfen.