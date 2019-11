Österreicher in Russland wegen angeblicher Vergewaltigung festgenommen

Russischen Medienberichten zufolge wurde ein österreichischer Mann in Chimki im Moskauer Bezirk Oblast festgenommen, weil er verdächtigt wird, ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Der Verdächtige selbst soll 1990 geboren sein.

Der staatliche russische Fernsehsender 360 berichtete, dass sich eine Lehrerin bei der Polizei meldete, weil eine Achtklässlerin in einer Mietwohnung in dem Moskauer Bezirk vergewaltigt wurde. Der österreichische Staatsangehörige, der einen russischen Vor- und Nachnamen trägt, soll arbeitslos sein und über eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung in Moskau verfügen.

Das österreichische Außenministerium bestätigte die Festnahme des Mannes. Weitere Details und der Grund für die Festnahme wurden nicht genannt.