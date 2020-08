Ölkatastrophe vor Mauritius: Behörden im Wettlauf mit der Zeit

Der japanische Frachter "Wakashio" war vor rund zwei Wochen vor der Südostküste von Mauritius auf einem Korallenriff auf Grund gelaufen. Das Schiff liegt etwa zwei Kilometer vom Festland entfernt in einer Lagune nahe mehrerer Naturschutzgebiete. Am Donnerstag kam es dann zu einem Riss in einem der Tanks und Öl trat aus. Der Inselstaat im Indischen Ozean rief einen Umwelt-Notstand aus und bat um Hilfe aus dem Ausland, unter anderem Frankreich.

Der Frachter hatte rund 4.000 Tonnen Treibstoff an Bord. Bisher seien etwa 800 bis 1.000 Tonnen ausgetreten, sagte Arian. Man habe schwimmende Ölsperren errichtet. Vom Umweltministerium getwitterte Fotos zeigten etliche Helfer, wie sie Ölsperren aus Heu bauen. Inzwischen seien rund 400 Tonnen Öl aus dem Wasser gepumpt worden.