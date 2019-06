Ökologischer Fußabdruck des Internets ist schlimmer als Fliegen

Und weil etwa die Hälfte der Bitcoin-Farmen in China angesiedelt ist, wird die dafür nötige Energie zu einem beträchtlichen Teil durch Kohlekraftwerke erzeugt.

Auch Netflix und Co. verbrauchen so viel Energie wie alle Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen in einem Jahr. Das sind Berechnungen des deutschen Energieversorgers E. ON.

Wer übers TV-Gerät streamt, verbraucht übrigens ungleich mehr als mit Smartphone oder Tablet. Ein Grund für den hohen Energieverbrauch ist, dass die Filme und Serien in immer höherer Auflösung gezeigt werden.

Mittlerweile sind 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt online. Auf Tausenden Servern liegen die Daten, der Energieverbrauch vieler IT-Unternehmen ist mit dem einer 200.000 Einwohner-Stadt vergleichbar.