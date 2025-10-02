Welt

Mann mit 5,24 Promille unterwegs

Passanten fanden einen 29-jährigen Mann in Ochsenfurt hilflos auf einem Parkplatz und riefen die Polizei. Ein Alkoholtest ergab 5,24 Promille.
Mit einem Atemalkoholwert von 5,24 Promille ist in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) in Nordbayern ein 29-Jähriger aufgefallen

Passanten fanden den Mann am Mittwochnachmittag hilflos auf einem Parkplatz und wählten den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige ließ ohne Widerstand einen Atemalkoholtest durchführen, der den hohen Wert ergab. 

Ein Defekt am Messgerät konnte laut Polizei ausgeschlossen werden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

