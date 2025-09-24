Nach Crash mit 1,9 Promille: Haft und Geldstrafe für Oberösterreicher (25)

Ein tragischer Verkehrsunfall im Sommer 2025 hat nun ein rechtskräftiges Urteil nach sich gezogen. Am Mittwoch sprach das Landesgericht Eisenstadt einen 25-jährigen Oberösterreicher schuldig. Der junge Mann hatte im Juli bei Oslip einen Frontalunfall verursacht, bei dem ein 44-jähriger Mann ums Leben kam.

Das Strafmaß: zwölf Monate Haft, davon zehn Monate bedingt nachgesehen. Außerdem muss der Verurteilte je 3.000 Euro Schmerzensgeld an die hinterbliebene Ehefrau und Tochter des Opfers zahlen. Unfall nach "sechs, sieben Bier" Der gelernte Maurer hatte am 11. Juli in Eisenstadt-Umgebung einem Bekannten bei Arbeiten geholfen und dabei „sechs, sieben Bier“ konsumiert. Gegessen habe er nichts, erklärte er vor Gericht. Am Abend setzte er sich in den Firmenwagen, einen VW Caddy. Auf der B50 bei Oslip kam es zum Frontalzusammenstoß.

„Ich habe vor mir Lichter gesehen, es ging so schnell und dann hat es gekracht“, schilderte der 25-Jährige vor Gericht. Ein späterer Test ergab 1,9 Promille. Der entgegenkommende 44-jährige Lenker, ein iranischer Staatsbürger, starb noch an der Unfallstelle. Die Richterin sprach von „Riesenglück“ für den Angeklagten: Er kam mit einer gebrochenen Zehe und Prellungen davon. Vor Gericht zeigte er sich reumütig und sagte: „Es tut mir furchtbar leid, auch wenn das keinen zurückbringt.“