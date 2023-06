Oberbayern: Mann schlug und biss Jugendlichen (15) ins Gesicht

Ein Jugendlicher ist in Oberbayern von einem mutmaßlich betrunkenen Mann angegriffen und ins Gesicht gebissen worden. Der 15-Jährige war im Beisein eines 14 Jahre alten Freundes, als er am Freitagabend an einer S-Bahn-Station in Hebertshausen im Landkreis Dachau auf den Mann traf, wie die deutsche Polizei am Sonntag mitteilte. Der 15-Jährige habe nach dem Befinden des Mannes gefragt, da dieser sich mehrfach übergeben habe.

