Notre-Dame-Wiederaufbau braucht viel mehr Zeit

Koordinieren soll den Wiederaufbau der ehemalige Generalstabschef der französischen Streitkräfte, General Jean-Louis Georgelin (71). Er ist Oblate des Benediktinerordens, lebt also wie ein Mönch nach den Ordensregeln, ohne Mitglied im Konvent zu sein. Außerdem ist er Mitglied des päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Grab in Jerusalem.

Auch Georgelin will in der Grundfrage, wie viel Gegenwart und wie viel Zukunft nötig ist, um die Vergangenheit zu retten, „keine Zeit in kunsthistorischen Symposien verplempern“. Die Frage, wie modern der neue Dachstuhl werden soll, stellt sich ihm nicht. Denn der ganze Wiederaufbau sei „eine Schlacht“ und eine „Frage des Willens“, das fast 800 Jahre alte Gemäuer überhaupt zu retten.

Fünf Monate nach dem verheerenden Feuer am 15. April wurden am Wochenende im Palais Royal der kupferne Hahn aus dem Dachreiter von Eugène Viollet-le-Duc aus dem 19. Jahrhundert und drei andere gerettete Skulpturen ausgestellt. Viele Menschen standen Schlange, fast alle wollten den Hahn sehen, der seinen Sturz in die Tiefe fast unversehrt überstanden hat.