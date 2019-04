Notre Dame: Vom Blutbad bis zur Kaiserkrönung

Im späten 19. Jahrhundert restauriert, sollte sie von da an auch wieder für die Politik interessant werden. Charles de Gaulle jedenfalls wollte es sich bei seinem Einzug in Paris nach dem Sieg über Nazi-Deutschland 1944 nicht nehmen lassen, feierlich in Notre-Dame einzuziehen. Ganz so feierlich wie geplant wurde dieser Einzug allerdings nicht. Ein – bis heute unbekannter – Scharfschütze nahm den General vom Dach der Kirche aus unter Feuer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

De Gaulles Beziehung zu Notre-Dame beschädigte dieser Zwischenfall vermutlich nachhaltig. Aufgebahrt wollte er dort jedenfalls nicht liegen. Gemäß seines Testaments wurde der frühere Staatspräsident im nordfranzösischen Colombey begraben, wo er im Alter seinen Landsitz hatte. Das Requiem für de Gaulle fand in Notre-Dame statt, mit Dutzenden Staatschefs und Königen, allerdings ohne den General. Der wurde am gleichen Tag in Colombey beerdigt.