Notre-Dame soll gotischer werden denn je

Die Bauarbeiter, die die Kathedrale von Notre-Dame vor dem Einsturz bewahren und wieder aufbauen sollen, müssen seit Montag Einweg-Schutzanzüge tragen, die sie vor der hohen Bleibelastung schützen sollen. Und nach der Arbeit sind sie aufgefordert, zu duschen. Zudem wurde der Zugang zur Baustelle für Unbefugte verstellt.

Bei dem Brand am 15. April waren das Dach und der Spitzturm der gotischen Kathedrale zerstört worden. Hunderte Tonnen hochgiftiges Blei schmolzen in der Hitze. Warnungen von Umweltschützern vor Gesundheitsgefahren für die Anwohner wiesen die Behörden zwar zurück. Sie räumten aber erhöhte Bleiwerte an einigen Schulen und Kinderkrippen in der Umgebung von Notre-Dame ein. Die Bleiwerte an der Pariser Kathedrale sollen den erlaubten Grenzwert um das bis zu 800-Fache überstiegen haben, hatte die französische Internet-Zeitung Mediapart gemeldet.

Blei gilt als krebserregend und fortpflanzungsgefährdend; ebenso steht es im Verdacht, Genmutationen zu begünstigen. Am 25. Juli wurden deshalb die Bauarbeiten unterbrochen und gestern, Montag, wiederaufgenommen.