Notre-Dame: Macron ruft zu gemeinsamer Rettungsaktion auf

Die Urlauber lehnen sich am Ende der Rue d’Arcole an das Absperrgitter, recken die Hälse und halten ihre Smartphones in die Höhe, um die Kathedrale so gut wie möglich aufs Bild zubekommen.

Zweieinhalb Wochen nach dem Brand in Notre-Dame ist die Kathedrale von allen Seiten abgeschirmt. Die Brücken Pont des Coeurs und Pont Saint-Michel sind für Autofahrer gesperrt. Noch sind die Sicherungsmaßnahmen nicht ganz abgeschlossen.