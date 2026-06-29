Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Rauch in Airbus mit 232 Menschen: Notlandung nötig

Es wurde niemand verletzt. Es handelte sich um einen Jet2-Flug von Griechenland nach Großbritannien.
29.06.2026, 09:08

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die weiße Flugzeugnase eines Airbus mit Cockpitfenstern vor einem blauen Himmel.

Ein Flugzeug mit 225 Passagieren und sieben Crewmitgliedern an Bord ist in der Nacht auf Montag am deutschen Flughafen Erfurt-Weimar notgelandet. Grund sei „unklare Rauchentwicklung“, wie ein Sprecher des Flughafens erläuterte. 

Verletzt wurde niemand. Den Angaben zufolge war der Airbus A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden.

ÖBB verschieben Bahn-Ausbauprojekte rund um Wien erneut

Die Passagiere wurden im Terminal untergebracht und versorgt. Die Fluggesellschaft werde noch am Vormittag eine Ersatzmaschine für den Weiterflug bereitstellen, hieß es weiter. Zur Ursache für die Rauchentwicklung machte der Flughafensprecher noch keine Angaben. Die Feuerwehr habe keinen Brand in der Maschine festgestellt. Die Maschine bleibe zunächst in Erfurt und werde von Technikern der Fluggesellschaft untersucht.

Agenturen  | 

Kommentare