Rauch in Airbus mit 232 Menschen: Notlandung nötig

Ein Flugzeug mit 225 Passagieren und sieben Crewmitgliedern an Bord ist in der Nacht auf Montag am deutschen Flughafen Erfurt-Weimar notgelandet. Grund sei „unklare Rauchentwicklung“, wie ein Sprecher des Flughafens erläuterte.

Verletzt wurde niemand. Den Angaben zufolge war der Airbus A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden.