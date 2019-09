Norwegen macht seine Fjorde für Kreuzfahrtschiffe zu

Eine Lösung wäre, die Hochseeschiffe außerhalb des Fjordes zu parken und die Passagiere mit Elektrobooten an Land zu bringen. Denn eines soll verhindert werden: Dass die Urlauber statt über den Seeweg mit Bussen anreisen. Neue Landstraßen sind nicht geplant. Aber schon jetzt herrscht während der Hochsaison Chaos auf den Serpentinenstraßen. Die Straßen wurden in den 1970-er Jahren gebaut, als noch niemand ahnte, welcher Boom den kleinen Ortschaften an weit ins Land hineinreichenden Meeresarmen bevorstehen würde.

Die Kreuzfahrttouristen machen aber nur etwa 30 Prozent der Gesamtbesucher in den Fjorden aus. In der Hochsaison dürfen ins Geirangerfjord an einem Tag maximal 6000 Kreuzfahrttouristen. 217 Schiffe legen heuer in Geiranger und dem Nachbarort Hellesylt an. Das entspricht rund 380.000 Kreuzfahrtpassagieren pro Jahr. Und dazu kommen die täglich 12.000 Besucher, die über die Serpentinenstraßen kommen.

Deshalb will man im Geirangerfjord die Kreuzfahrtschiffe nicht verteufeln und eine Lösung suchen, die das Geschäft der Souvenirhändler nicht zerstört.