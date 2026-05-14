Passagiere dürfen nach Norovirus-Ausbruch Kreuzfahrtschiff verlassen

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Nach dem Norovirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff dürfen alle nicht erkrankten Passagiere und Crew-Mitglieder das im südwestfranzösischen Bordeaux eingelaufene Schiff verlassen. Das teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden und die Präfektur am Donnerstag aufgrund der Ergebnisse medizinischer Untersuchungen mit. Demnach handelt es sich bei der Welle an Magen-Darm-Erkrankungen auf dem Schiff um einen Norovirus-Ausbruch, ohne dass bisher schwere Fälle festgestellt wurden.

Behörden: Kein Zusammenhang mit Hantavirus-Ausbruch Ein 92-Jähriger, der an Bord gestorben war, war nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens nicht von der Krankheitswelle betroffen. Seine Todesursache war zunächst nicht bekannt. Die Behörden hatten anfangs allen rund 1.700 Menschen an Bord der "Ambition" untersagt, an Land zu gehen.