Novovirus auf Kreuzfahrtschiff: 101 Fälle gemeldet

An Bord des Kreuzfahrtschiffs "AIDAdiva" ist es auf der laufenden Weltreise 2025/26 zu einem größeren Norovirus-Ausbruch gekommen. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC und der Reederei wurden bislang 101 Fälle einer gastrointestinalen Erkrankung bestätigt – 95 Passagiere und 6 Crewmitglieder. Insgesamt sind 2.647 Personen an Bord.

Die "AIDAdiva" befindet sich auf einer 133-tägigen Weltreise, die am 10. November 2025 in Hamburg begonnen hat. In den ersten Wochen lief das Schiff mehrere Häfen an der US-Ostküste an – unter anderem Boston, New York, Miami und Charleston. Am 30. November 2025 wurde der Ausbruch an das Vessel Sanitation Program (VSP) der CDC gemeldet, das für meldepflichtige Krankheitsereignisse auf Kreuzfahrtschiffen zuständig ist.

Die gemeldeten Erkrankten klagten vor allem über Durchfall und Erbrechen, typische Symptome einer Infektion mit Noroviren. Laboruntersuchungen bestätigten Norovirus als wahrscheinlichen Erreger. Nach CDC-Angaben sind damit etwa 4,8 Prozent der Passagiere und 0,9 Prozent der Besatzung im Verlauf der Reise betroffen gewesen – die Zahlen sind kumulativ, nicht alle Erkrankten sind gleichzeitig krank.

Isolation an Bord Die Reederei hat an Bord nach eigenen und behördlichen Angaben verstärkte Hygienemaßnahmen eingeleitet. Dazu gehören intensive Desinfektion von Kontaktflächen, strenge Handhygiene-Vorgaben, die Isolation erkrankter Gäste in ihren Kabinen sowie die Untersuchung von Stuhlproben. Die CDC überwacht das Geschehen aus der Ferne und überprüft, ob die vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. Eine Unterbrechung der Reise war bislang nicht notwendig; das Schiff setzt seine Route fort und durchquert derzeit den Panamakanal in Richtung Pazifik.

Noroviren auf Kreuzfahrten kein Einzelfall

Norovirus-Ausbrüche sind auf Kreuzfahrtschiffen grundsätzlich kein neues Phänomen. Menschen leben auf engem Raum, viele Gemeinschaftsbereiche, Buffets und hohe Gästefluktuation begünstigen die Verbreitung. 2025 verzeichnet die CDC bereits über 20 Norovirus-Vorfälle auf Kreuzfahrtschiffen – mehr als in manchen Vorjahren.