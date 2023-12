Drama in der Nordsee: Suche nach vermisstem Seemann geht weiter

Au√üerdem beteiligten sich Handels- und Beh√∂rdenschiffe sowie ein Forschungs- und ein Kreuzfahrtschiff an der Suche, die in dem Seegebiet unterwegs waren. Die Einsatzleitung vor Ort √ľbernahm im Auftrag der Rettungsleitstelle See zun√§chst die Besatzung eines Autotransporters. Auch zwei Rettungshubschrauber beteiligten sich an der Suche: einer von den Marinefliegern aus Nordholz vom Typ "Sea Lion" sowie ein Such- und Rettungshubschrauber aus D√§nemark.