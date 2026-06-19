Nicht mehr zu retten: Brücke in Bonn muss abgerissen werden

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Die gesperrte Bonner Nordbrücke muss abgerissen werden. Das teilte der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder am Freitag in Bonn mit. Die Autobahnbrücke über den Rhein war Anfang Juni wegen Schäden gesperrt worden. "Das Schadensbild an der linksrheinischen Vorlandbrücke hat sich so verschlechtert, dass eine Öffnung der Brücke sowohl für den Lkw- als auch für den Pkw-Verkehr nicht mehr in Frage kommt", so der CDU-Politiker.

100.000 Fahrzeuge am Tag Rund 100.000 Fahrzeuge nutzen die Brücke pro Tag. Schnieder sagte, Ziel sei es, dass die Autobahn 565 an dieser Stelle so schnell wie möglich wieder befahren werden könne. Das wird aber dauern. Im Juli soll der Zuschlag für den Abriss des Teilstücks vergeben werden. Die Ausschreibung und Vergabe für den Ersatzneubau soll noch dieses Jahr erfolgen. Schnieder sagte, es sei mit einer Bauzeit von zwei Jahren zu rechnen. Es gebe berechtigte Hoffnung, dass der Verkehr Ende 2028 wieder fließen könne. Schnieder hatte zuletzt bereits betont, dass der Bund für Brückensanierungen in den nächsten Jahren ausreichend Mittel zur Verfügung hat. Sie hätten eine hohe Priorität.