Wollte Ordensschwestern retten: Nonne (44) ertrank in Italien im Meer

Beim Versuch, zwei Mitschwestern vor dem Ertrinken zu retten, ist eine brasilianische Nonne auf Sizilien ums Leben gekommen. Die 44-jährige Karmelitin Nadir Santos da Silva starb an der Küste von Vaccarizzo bei Catania, wie italienische Medien berichteten.

Die vier Ordensfrauen hatten am Montag den Tag am Meer verbracht, als sich nach ersten Erkenntnissen plötzlich Teile der Uferzone lösten und ein Loch entstand. Die Frauen wurden von den Wassermassen erfasst und wegen des starken Wellengangs ins offene Meer gezogen.