Tragödie am Wörthersee: 84-Jährige bei morgendlichem Schwimmen verstorben

Eine 84-jährige Frau ist am Montagmorgen bei ihrem gewohnten Schwimmen im Wörthersee ums Leben gekommen. Die Seniorin aus dem Bezirk Klagenfurt ging laut Polizeibericht zwischen 6 und 7 Uhr wie jeden Morgen im See schwimmen. Gegen 7:30 Uhr wurde sie von einem Hausangestellten leblos im Wasser entdeckt.

Notarzt konnte nicht mehr helfen

Der umgehend alarmierte Notarzt konnte bei seinem Eintreffen nur noch den Tod der 84-Jährigen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen tragischen Badeunfall. Ein Fremdverschulden wurde von den Ermittlern ausgeschlossen.