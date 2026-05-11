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Kärnten

Tragödie am Wörthersee: 84-Jährige bei morgendlichem Schwimmen verstorben

Eine 84-jährige Frau wurde nach ihrem morgendlichen Schwimmen im Wörthersee leblos aufgefunden.
11.05.2026, 18:33

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Ein belebtes Strandbad mit Badegästen auf Stegen und im türkisfarbenen Wasser.

Eine 84-jährige Frau ist am Montagmorgen bei ihrem gewohnten Schwimmen im Wörthersee ums Leben gekommen. Die Seniorin aus dem Bezirk Klagenfurt ging laut Polizeibericht zwischen 6 und 7 Uhr wie jeden Morgen im See schwimmen. Gegen 7:30 Uhr wurde sie von einem Hausangestellten leblos im Wasser entdeckt.

Notarzt konnte nicht mehr helfen

Der umgehend alarmierte Notarzt konnte bei seinem Eintreffen nur noch den Tod der 84-Jährigen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen tragischen Badeunfall. Ein Fremdverschulden wurde von den Ermittlern ausgeschlossen.

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Vorsicht beim Schwimmen

Der Vorfall erinnert an die Risiken beim Schwimmen, besonders für ältere Menschen und in den frühen Morgenstunden, wenn die Wassertemperaturen noch niedrig sein können. Die genauen Umstände des Unglücks werden weiter untersucht.

Blaulicht
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