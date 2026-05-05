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Drei Jugendliche in Kanal in Venedig gefallen: 20-Jähriger ertrunken

Zwei der Jugendlichen konnten von einem vorbeifahrenden Boot gerettet werden. Der dritte Mann tauchte aus bisher ungeklärten Gründen nicht wieder auf.
05.05.2026, 08:47

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Zusammenfassung

  • Drei Jugendliche stürzten im Stadtteil San Polo in Venedig in einen Kanal.
  • Zwei der Jugendlichen wurden von einem Boot gerettet, ein 20-Jähriger ertrank.
  • Die Feuerwehr barg den leblosen Körper des Vermissten, Angaben zur Herkunft fehlen bislang.

Ein 20-jähriger Jugendlicher ist in Venedig ertrunken, nachdem er gemeinsam mit zwei Gleichaltrigen in einen Kanal im Stadtteil San Polo gefallen ist. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstag, die Rettungskräfte wurden gegen 5.30 Uhr alarmiert, wie Medien berichteten. Zwei der Jugendlichen konnten von einem vorbeifahrenden Boot gerettet werden. Der dritte Mann tauchte aus bisher ungeklärten Gründen nicht wieder auf.

Die Feuerwehr von Venedig rückte mit zwei Spezialfahrzeugen aus, unterstützt von Tauchern. Gegen 7.15 Uhr wurde der leblose Körper des 20-Jährigen geborgen. Über die Herkunft der drei Jugendlichen gab es vorerst keine Angaben.

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Italien
Agenturen, sif  | 

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