Niedlichster Hund der Welt starb an gebrochenem Herzen

Der über Facebook zum vermutlich niedlichsten Hund der Welt aufgestiegene Zwergspitz "Boo" ist jetzt nach Medienberichten an gebrochenem Herzen gestorben. Das teilten die in den USA lebenden Besitzer am Samstag (Ortszeit) auf der eigenen Facebook-Seite des kleinen Hundes mit. "Boo" sei jetzt im Alter von zwölf Jahren gestorben, knapp ein Jahr nach dem Tod seines besten (Hunde-)Freundes "Buddy".