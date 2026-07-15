Angst vor Sushi-Engpass: Cyberangriff auf japanische Tiefkühlfirma

In Japan hat die Firma Nichirei, ein führender Tiefkühlkosthersteller im Land, am Mittwoch mitgeteilt, „Ziel eines Cyberangriffs“ geworden zu sein. Dies beeinträchtige neben dem Betrieb eigener Tochtergesellschaften auch die Belieferung von Kunden und schürt in Japan die Sorge vor möglichen Lieferengpässen oder sogar Filialschließungen. Zu diesen zählt neben einer beliebten Sushikette auch der Fastfoodanbieter Kentucky Fried Chicken (KFC).

Die Kette Kura Sushi, die fast 700 Filialen in Japan und im Ausland betreibt, erklärte, dass es in ihren Restaurants im Westen des Landes bei bestimmten Produkten Lieferverzögerungen gebe. Laut örtlichen Medienberichten sind zudem Engpässe in Supermärkten und Konditoreien zu verzeichnen, auch Seniorenheime seien betroffen. KFC Japan warnte bereits am Dienstag, dass in Schnellrestaurants der Kette womöglich bestimmte Produkte von der Karte gestrichen oder einige Filialen vorübergehend geschlossen werden müssten.