New Yorker Polizist lässt Sohn in Garage erfrieren

Dass Thomas' Tod wohl verhindert hätte werden können, sorgte in den vergangenen Wochen auch auf politischer Ebene für Schlagzeilen. Eine Gruppe um die leibliche Mutter Justyna Z. demonstrierte erst am Wochenende für Änderungen im "kaputten System". Auch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio meldete sich zu Wort. "Sollten sich alle Fakten bestätigen, ist das jemand, der nach meiner Meinung in der Hölle brennen sollte", sagte de Blasio während einer Pressekonferenz in Brooklyn.

Fast täglich kommen inzwischen neue Details aus dem tragischen Leben von Thomas und seinem Bruder ans Licht.

So brachte Michael V. seine drei Söhne in die neue Beziehung mit Angelina P. Von den insgesamt sechs Kindern der neuen Patchworkfamilie war Thomas immer der ärmste, berichtete ein Kindermädchen, das 2017 ein Jahr lang bei der Familie gearbeitet hatte, gegenüber US-Medien. In der gesamten Familie hätte es verbalen Missbrauch gegeben. "Sie wurden alle beschimpft", sagte Amanda W. erst vergangene Woche in einer TV-Sendung. Weil er Angelina P. nicht "Mama" nennen wollte, hätte Thomas schon damals immer in der Garage schlafen müssen.

Familienchats zeigen Einstellung der Eltern

Laut Amanda W. sei Stiefmutter Angelina der Aggressor in der Familie gewesen. "Sie gab den Ton vor, Michael ist ihr nur gefolgt."

Wie abschätzig die beiden über Thomas und Anthony sprachen, belegt auch eine Szene aus dem Krankenhaus. "Ich habe schon stressigere Dinge erlebt", soll Michael V. gesagt haben, als er vom Tod seines Sohnes erfuhr.

In einer Handy-Nachricht, das die Staatsanwaltschaft vor Gericht zitierte, schrieb Angelina P. an ihren Mann, sie wolle den Jungen nicht in die Schule schicken. "Ich habe keine Kleidung für das Stück Scheiße, Thomas, der geht nirgendwohin." Die Antwort des Vaters: "Oh Gott, es scheint, als müsse er gehen. Schade, dass er kein Badezimmer hat." Offenbar war Thomas zu diesem Zeitpunkt wieder über lange Zeit eingesperrt gewesen, ohne sich waschen zu können. "Ja, wirklich", schrieb Angelina P. zurück, "wenn er doch nur in ein Badezimmer könnte".

Links:

Stern.de

New York Post