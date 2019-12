Neuseeland will bis 2050 katzenfrei werden

Die 20.000 km² große Insel Kapiti vor der neuseeländischen Hauptstadt Wellington ist bereits seit 1935 katzenfrei. Damals starb die letzte Katze. Die letzte Ratte verendete hier 1996 an einem giftigen Köder und das letzte Opossum wurde 1986 erschossen.

Auf Kapiti leben nun wieder 1400 Kiwis, am Tiefpunkt waren es fünf. Zwei Ranger mussten vor ein paar Jahren einen feindlichen Marder zur Strecke bringen. Aber sonst hat der Kiwi hier keine Feinde mehr.

Der Nationalvogel der fünf Millionen Neuseeländer, die sich selbst gerne Kiwis nennen, soll bis 2050 ohne Feinde leben. Das Land will „predator free“, also frei von Raubtieren werden. Jetzt gilt der Kampf Ratten und Mardern, aber die 1,4 Millionen Katzen im Lande sind nicht mehr so gerne gesehen, eine Neuanschaffung gilt als gestrig. In Richtlinien für den „verantwortungsvollen Besitz von Katzen und anderen Haustieren“ wird geraten: