Reality-TV: Kandidat tötet und isst streng geschützten Vogel

Ein Kandidat der zweiten Staffel der Reality-Show "Race to Survive" hat während der Dreharbeiten in Neuseeland einen streng geschützten Vogel, einen Weka, gegessen. In der Sendung müssen die Teilnehmenden innerhalb von 40 Tagen rund 240 Kilometer durch unwegsames Gelände zurücklegen und ihre Nahrung selbst jagen und zubereiten. Das Gewinnerteam erhält 500.000 Dollar Preisgeld.