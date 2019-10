Neuseeland: Die Wut der Maori auf James Cook

VonSusanne BobekKaiser Franz I. ließ zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Nachlass des Weltumseglers James Cook (1728 –1779) in London ersteigern. Diese Objekte aus dem Südpazifik gehören bis heute zu den Hauptattraktionen im Weltmuseum Wien, dem vormaligen Völkerkundemuseum.

James Cook legte Anfang Oktober 1769 mit seinem Schiff „Endeavour“ in Neuseeland an. Die Feierlichkeiten zum 250-Jahr-Jubiläum der Ankunft des Briten spalten das Land. Denn die neuseeländische Regierung unter Premierministerin Jacinda Ardern hat keine Kosten und Mühen gescheut, das „pazifische Seefahrterbe Neuseelands“ zu feiern. Ein Nachbau der „Endeavour“ erhitzt die Gemüter, vor allem die Maori, die indigenen polynesischen Einwohner Neuseelands und die Pakeha sehen keinen Grund zum Feiern. Cook sei ein Mörder gewesen und ein Eindringling und die Vorhut der Expansion des britischen Königreichs. „ Cook hat hier nichts entdeckt, und wir wehren uns gegen Ausdrücke wie ,Begegnungen’ und ,Treffen’, um Invasionen zu umschreiben“, sagte etwa Anahera Herbert-Graves vom Ngati-Kahu-Volk.

Denn bald nach Cooks Landung in der Poverty Bay – am Rande der heutigen Stadt Gisborne – eröffnete Cooks Mannschaft das Feuer auf die Maori. Ein Anführer soll in den ersten Minuten nach der Ankunft erschossen worden sein, weitere acht Maori in den Tagen danach, ehe es zu einer Einigung zwischen Cook und den Einwohnern kam.