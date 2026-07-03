Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben neun Menschen getötet worden. Zudem seien 20 Personen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Zu dem möglichen Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte ein improvisierter Sprengsatz in einem Café nahe dem Justizpalast im Zentrum von Damaskus. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden.