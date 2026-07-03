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Welt

Sprengsatz in Café in Damaskus explodiert: Mehrere Tote

Im nahen Justizpalast laufen aktuell Prozesse gegen Vertreter des gestürzten Assad-Regimes. Unter den Opfern sind mehrere Anwälte.
03.07.2026, 07:35

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Several killed in explosion in central Damascus

Zusammenfassung

  • Bei einer Explosion in einem Café im Zentrum von Damaskus wurden nach staatlichen Angaben neun Menschen getötet und 20 weitere verletzt.
  • Nach Angaben des Innenministeriums detonierte ein improvisierter Sprengsatz nahe dem Justizpalast; die Täterschaft ist bislang unklar.
  • Sicherheitskräfte ermitteln mithilfe von Überwachungsvideos; unter den Opfern sind auch mehrere Anwälte, während im Justizpalast Prozesse gegen frühere Assad-Funktionäre laufen.

Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben neun Menschen getötet worden. Zudem seien 20 Personen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. 

Zu dem möglichen Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte ein improvisierter Sprengsatz in einem Café nahe dem Justizpalast im Zentrum von Damaskus. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden.

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Im Rahmen der Ermittlungen werteten Sicherheitskräfte unter anderem Videos von Überwachungskameras aus. Auf einem Video, das in sozialen Medien zirkulierte, war zu sehen, wie mehrere Menschen blutüberströmt in dem Café am Boden liegen.

Im Justizpalast laufen seit mehreren Wochen Prozesse gegen Vertreter aus dem Apparat des Ende 2024 gestürzten Machthabers Bashar al-Assad. Dabei stehen hochrangige Funktionäre vor Gericht, denen Gewalttaten im Auftrag der früheren Assad-Regierung vorgeworfen werden. Unter den Opfern des Anschlags sind nach offiziellen Angaben auch mehrere Anwälte.

SYRIA-CONFLICT-BLAST

Bombenexplosion in Café in Damaskus

Site of a reported blast at a cafe in Damascus

Bombenexplosion in Café in Damaskus

Site of a reported blast at a cafe in Damascus

Bombenexplosion in Café in Damaskus

SYRIA-CONFLICT-BLAST

Bombenexplosion in Café in Damaskus

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Bombenexplosion in Café in Damaskus

Site of a reported blast at a cafe in Damascus

Bombenexplosion in Café in Damaskus

Several killed in explosion in central Damascus

Bombenexplosion in Café in Damaskus

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Bombenexplosion in Café in Damaskus

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Bombenexplosion in Café in Damaskus

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Bombenexplosion in Café in Damaskus

Agenturen, sif  | 

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