Russische ISS-Besatzungsmitglieder tragen Farben der ukrainischen Flagge

Drei russische Kosmonauten sind an Board der internationalen Raumstation ISS angekommen - und sie haben gelbe Anzüge mit blauen Akzenten getragen, sind also in den Landesfarben der Ukraine gekleidet. Die drei Männer, Oleg Artemyev, Denis Matveyev und Sergey Korsakov, sind die ersten, die neu zur Besatzung der ISS seit Beginn des Kriegs Russland gegen die Ukraine im Februar hinzukommen.

Nach einem dreistĂĽndigen Flug dockten die drei Kosmonauten bei der bestehenden Besatzung, bestehend aus russischen, amerikanischen und deutschen Mitgliedern, an.

Die Standarduniform der Russen ist blau, vor dem Start des Flugs zur ISS wurde zumindest eines der neuen russischen ISS-Besatzungsmitglieder, Artemyev, noch in dieser Uniform gesehen. Im Zuge eines Gespräch mit seiner Familie auf der Erde wurde Artemyev nach den Anzügen gefragt. Er antwortete, das jede Crew ihre eigenen Anzüge aussuchen kann. "Wir hatten eine Menge an gelbem Material angesammelt, das wir nutzen mussten", scherzte er.