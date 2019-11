Netz feiert Russen, der fetten Kater in Flugzeug schmuggelte

Dass diese Geschichte in Russland – dem Land mit der höchsten Katzen-pro-Kopf-Dichte der Welt –Wellen schlagen würde, ist irgendwie klar: Viktor, der Kater von Mikhail Galin, ist zehn Kilo schwer – und damit leider zu dick für einen Kabinenflug mit der Aeroflot. Der Kater hätte in den Frachtraum müssen; etwas, das Galin unbedingt vermeiden wollte: Viktor sei sehr empfindlich, das „hätte er vielleicht nicht überlebt“, schreibt Galin auf Facebook.

Seine Idee: Er schmuggelte Viktor in die Kabine – mithilfe eines Doubles. Die Tauschkatze war leichter und kam so durch die Inspektion; ins Flugzeug nahm er allerdings seinen geliebten Viktor mit. Fotos davon postete er auf Facebook: Viktor vor dem Flugzeugfenster, sein Besitzer mit einem Sektglas.

Sogar der Kreml wird gefragt

Ende gut, alles gut? Leider nein. Die Aeroflot kam Galin auf die Schliche – und strich seine Bonusmeilen. Und das waren nicht zu wenige, nämlich 370.000.

Ein Posting, das Galin über die Schmuggel-Strafe veröffentlichte, ging aber rasch viral – und rief sogar die Politik auf den Plan: Mehrere regionale Politiker kommentierten den Fall in den sozialen Medien, öußerten kritik an der Aeroflot. Selbst Kreml-Sprecher Dmitrij Peskov wurde in einer Pressekonferenz danach gefragt. Er blieb aber freilich diplomatisch: „Ich glaube nicht, dass der Kreml die Situation einer Katze kommentieren kann oder soll.“