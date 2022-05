Nepal: Vermisstes Flugzeug mit 22 Insassen gefunden

Das in Nepal vermisste Passagierflugzeug ist nach Angaben der Armee gefunden worden. Eine Suchmannschaft habe das Flugzeugwrack ausfindig gemacht, VerstÀrkung sei unterwegs, sagte Armeesprecher Narayan Silwal am Montag. Zum Schicksal der 22 Insassen, darunter auch zwei Deutsche, wurden zunÀchst keine Angaben gemacht.

Die Flugsicherung verlor den Kontakt zu der Maschine Sonntagvormittag gegen 10.00 Uhr, wie Polizeisprecher Bishnu Kumar KC der dpa sagte. Der Flieger der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air sei mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Pokhara - einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu - nach Jomsom gewesen.

"In dem Flugzeug befinden sich vier Inder, zwei Deutsche und 16 nepalesische Staatsangehörige", sagte der Polizeisprecher weiter. Aus dem Außenministerium in Berlin hieß es am Sonntag, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemĂŒhe sich mit Hochdruck um AufklĂ€rung und stehe dazu mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Die Suche nach der Maschine wurde nach MilitĂ€rangaben fĂŒr die Nacht unterbrochen. Grund seien schlechtes Wetter und die Dunkelheit, teilte der Sprecher des nepalesischen MilitĂ€rs, Narayan Silwal, am Sonntag auf Twitter mit.