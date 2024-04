Neapel: Mehrere Festnahmen nach Schlag gegen Geldfälscher-Ring

In Neapel sind am Montag Dutzende Personen wegen Banknoten-Fälschung festgenommen und angezeigt worden.

Die Verdächtigten gehörten einer Bande mit Beziehungen in mehreren europäischen Ländern an, vor allem in Frankreich, wie die Carabinieri berichteten. Die gefälschten Euro-Geldscheine wurden in Italien und im Ausland verkauft.