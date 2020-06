„Napoleon“ zerstückelte seine junge Geliebte

Die begabte junge Historikerin war dem mit dem Orden der französischen Fremdenlegion hochdekorierten Dozenten im Hörsaal aufgefallen, da war sie 19. Mit 24 hatte sie offenbar genug und wollte alleine zu einer Geburtstagsparty. Ihr Bruder erzählt, dass sie ihn in jener Nacht weinend angerufen habe, dass sie sich endlich von Napoleon trennen müsse. Sie kündigte an, ihre Sachen aus der großbürgerlichen Wohnung an der Moika holen zu wollen.

In dieser Nacht wurde sie aus einer alten Waffe mit vier Schüssen getötet. Am nächsten Tag empfing Sokolow zwei Freunde, mit denen er heftig trank. Erst am Abend entschied er sich, die Leiche, die in einem Nebenraum lag, zu zerstückeln und dann verschwinden zu lassen.