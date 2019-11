Napoleon-Historiker gesteht Mord an seiner "Josephine"

In St. Petersburg fiel am Samstag der bekannte Historiker und Napoleon-Experte Oleg Sokolow in die eiskalte Moika. Nach seiner Rettung wurde er festgenommen.

Der Mann steht unter Mordverdacht.Denn in seinem Rucksack fand die Polizei die abgetrennten Arme einer jungen Frau sowie eine Waffe. Der 63-jährige Sokolow, Mitglied der französischen Ehrenlegion, habe versucht, die Leichenteile in dem Fluss, der mitten durch die Altstadt fließt, zu versenken. In seiner Wohnung fand die Polizei die enthauptete Leiche der 24-jährigen Anastasia Jeschchenkowa.

Ein Freak

Das Portal 47news.ru berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, Sokolow habe gestanden, die Studentin, die seine Geliebte gewesen war, bereits am Donnerstag im Streit erschossen zu haben. Mit ihr hat er mehrere historische Werke verfasst.

Studenten beschreiben Sokolow als Napoleon-Freak und Exzentriker. Seine bildhübsche, dunkelhaarige Freundin Anastasia nannte er Josephine, und sie musste ihn mit „Sire“ anreden. Beide kleideten sich gerne wie Napoleon und seine Gemahlin.