Siedler-Angriff: Palästinensischer Fußballer (17) tot

Ein 17-jähriger Fußballer ist palästinensischen Angaben zufolge nach einem Angriff israelischer Siedler im besetzten Westjordanland seinen Verletzungen erlegen. Der palästinensische Fußballverband warf der israelischen Armee vor, den Junioren-Nationalspieler Fadi Hamdallah al-Naasan angeschossen zu haben, als Siedler am 11. Juli ein Dorf angriffen. Dem 17-Jährigen sei Berichten zufolge während des Angriffs in den Oberschenkel geschossen worden.

Sein Bein sei amputiert worden, doch der Jugendliche sei am Samstag, eine Woche nach dem Angriff, seinen Verletzungen erlegen, erklärte der Verband. Auch die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete über den Vorfall. Das israelische Militär reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.