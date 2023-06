Nächster Berg zerbröckelt: Felsmassen verfehlten Bergdorf nur knapp

Der Berg oberhalb von Brienz ist laut Experten seit Jahrtausenden in Bewegung. Die Rutschung hatte sich in den vergangenen 20 Jahren und zuletzt stark beschleunigt.

Erst am Dienstag hatte es am absturzgefährdeten Hang ein Felssturz ereignet. Experten erwarteten seitdem einen Wechsel in der Dynamik am Berg. Und diese trat auch ein: Die letzten Messungen zeigten Geschwindigkeiten von 40 Metern pro Tag. Das ist das Zehnfache der Geschwindigkeitsmessungen am Vormittag desselben Tages."