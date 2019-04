Zyklon: Mosambik droht weitere Katastrophe

Nachdem Zyklon „Kenneth“ in Mosambik auf Land getroffen ist, hat Präsident Filipe Nyusi zur Ruhe aufgerufen. „Die Menschen von Mosambik wissen, wie sie mit solchen Katastrophen umgehen“, sagte er in einer Fernsehansprache am Freitag. Die Regierung werde Ressourcen mobilisieren, um angemessen zu reagieren. Nyusi zufolge gab es bislang keine Todesopfer.

Der tropische Wirbelsturm „Kenneth“ traf in der Nacht zum Freitag in der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks auf Land. Laut der Katastrophenschutzbehörde ist die Zerstörung in einigen Bezirken gering, allerdings wurden etwa im Bezirk Ibo rund 90 Prozent der Häuser zerstört.