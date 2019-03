Nach Tod zweier Teenager: Ausschreitungen in Frankreich

Nach dem Tod zweier Teenager während einer Verfolgungsjagd hat es in Grenoble im Südosten Frankreichs in der dritten Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Randalierer hätten 65 Autos in Brand gesetzt und Sicherheitskräfte mit Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails angegriffen, hieß es am Dienstag aus Polizeikreisen.