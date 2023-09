Nach Titelverlust: Nachfolger hält Messner für wahren Rekordmann

Gemäß neuer Berechnungen sprachen die Organisatoren des Guinness Buches in der neuen Ausgabe aber Viesturs, der 2005 mit dem Annapurna seinen letzten fehlenden Achttausender schaffte, den Titel zu. Reinhold Messner und sein Partner Hans Kammerlander wären nach dieser Lesart 1985 nicht wirklich auf dem Annapurna-Gipfel gewesen, sondern hätten 65 Meter und fünf Höhenmeter vor dem Ziel umgedreht.

Messner selbst hat dies zunächst als uninteressant und völlig unwichtig abgetan, sich aber zuletzt auch erbost gezeigt. So sagte er dem Münchner Merkur, dass er selbstverständlich am Gipfel des Annapurna gestanden sei. Und es ärgere ihn, weil „99,9 Prozent aller Beteiligten in dieser Geschichte keine Ahnung von Bergsteigen und von Gipfeln haben. Die Dimensionen da oben kann sich keiner vorstellen!“

Viesturs sagt über Messner: „Er war der Wegbereiter, nicht nur stilistisch, sondern auch physisch und psychisch, indem er ohne zusätzlichen Sauerstoff kletterte. Andere Bergsteiger, wie ich, konnten von ihm inspiriert in seine Fußstapfen treten.“