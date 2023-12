Nach Erdbeben: Tsunami-Warnungen für Japan und Philippinen

Ein Erdbeben hat am Samstag die Philippinen erschüttert. Für das Land und Japan lösten die Behörden Tsunami-Warnungen aus. An der Westküste Japans könnten die Wellen bis zu einem Meter hoch werden, berichtete der Sender NHK. Der europäischen Erdbebenwarte EMSC zufolge hatten die Erschütterungen eine Stärke von 7,5 und ereigneten sich in der Gegend von Mindanao, der zweitgrößten Insel der Philippinen.

Laut dem Seismologischen Institut der Philippinen könnte ein Tsunami etwa gegen Mitternacht (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) folgen. Etwas später könnte dieser dann die Westküste Japans erreichen.

