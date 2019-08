Nach Dreifachmord: Verdächtige Teenager tot aufgefunden

Der Fall hatte sich zur größten Menschenjagd in Kanada seit vielen Jahren entwickelt. Die Polizei suchte mit Hunden, Drohnen, Hubschraubern und sogar Militärflugzeugen nach den beiden aus dem Städtchen Port Alberni an der kanadischen Westküste. Am Dienstag fanden die Polizisten an einem Fluss bei Gillam im Bundesstaat Manitoba mehrere Gegenstände mit direktem Bezug zu den beiden.

Drei Morde

Schmegelsky und McLeod sollen Mitte Juli zunächst ein junges Touristenpärchen - sie 24 und aus den USA, er 23 und aus Australien - und dann einen 64 Jahre alten kanadischen Botanik-Lehrer ermordet haben. Die Suche nach den beiden begann, als am 19. Juli ihr ausgebranntes Auto in der Nähe von Dease Lake im Bundesstaat British Columbia gefunden wurde.