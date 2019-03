Nach 30 Jahren: Rätsel um angeschwemmte Garfield-Telefone gelöst

Doch seit mehr als 30 Jahren werden orangene Schnurtelefone an den Stränden der Bretagne angeschwemmt. Nun haben französische Umweltschützer die Ursache für dieses mysteriöse Phänomen geklärt. Sie fanden Überreste eines Schiffscontainers in einer Grotte im Meer, die Telefone in Form des Katers Garfield aus dem Comic des US-Zeichners Jim Davis enthalten.