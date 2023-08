Mutter versucht verhafteten Sohn aus Polizeiauto zu befreien

Streitpunkt: 70 Gramm Marihuana

Am Ort des Geschehens fand die Polizei eine Handtasche mit 70 Gramm Marihuana, die ersten Ermittlungen zufolge der Streit-Kontrahentin gehören soll. Der widerspenstige 21-Jährige soll diese Tasche weggeschmissen haben. Noch in der Nacht wurden die Wohnungen der Beteiligten durchsucht. Dort wurden laut Mitteilung Kleinstmengen an Marihuana sichergestellt.

Das sei aber nicht das erste Mal, dass der 21-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt kam. Er sei erheblich vorbestraft und stehe auch aktuell unter Bewährung. In Kürze sollte er eine Drogentherapie beginnen.