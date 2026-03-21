Meeresfrüchte unter Verdacht: Bereits 150 Hepatitis-A-Fälle in Neapel

In der süditalienischen Region Kampanien sind seit Jahresbeginn mehr als 150 Menschen wegen Hepatitis A in Krankenhäusern behandelt worden. Die Behörden meldeten zudem neue Fälle auf der Insel Ischia. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde von Neapel liegen die gemeldeten Fälle deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Allein innerhalb eines Tages wurden 14 neue Fälle in Neapel sowie weitere zehn auf Ischia registriert. Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi hatte am Donnerstag ein Verbot für den Verzehr roher Meeresfrüchte in Restaurants erlassen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 20.000 Euro. Ähnliche Maßnahmen wurden auch in anderen Städten der Region Kampanien ergriffen.

Kontrollen ergaben mehrere positive Proben Als mögliche Ursache gilt der Verzehr kontaminierter Muscheln aus dem Gebiet der Phlegräischen Felder, dem Gebiet des Supervulkans südlich von Neapel. Bei Kontrollen wurden mehrere positive Proben festgestellt. Die betroffenen Chargen wurden vom Markt genommen. Experten gehen davon aus, dass sich das Virus inzwischen auch von Mensch zu Mensch übertragen könnte. Die städtischen Wasserwerke erklärten, das Trinkwasser sei sicher und nicht von der Verunreinigung betroffen. Nach Einschätzung von Fachleuten könnten die ersten Infektionen auf die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen zurückgehen, das Virus hat eine lange Inkubationszeit.