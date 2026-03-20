Anstieg bei Hepatitis-A-Fällen: Dieses Gericht ist nun tabu

In der süditalienischen Region Kampanien ist die Zahl der Hepatitis-A-Fälle seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Insgesamt wurden 133 Infektionen registriert. In Neapel liegt die Zahl laut Gesundheitsbehörde zehnmal höher als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

Als Reaktion verhängte Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi ein sofortiges Verbot für den Verkauf und Verzehr von rohen Meeresfrüchten in Lokalen.