USA: Murmeltier Phil sieht seinen Schatten – 6 Wochen Winter vorausgesagt

Schlechte Nachrichten für alle, die in den USA auf ein frühes Ende der Kälte gehofft haben: Das berühmte Murmeltier Punxsutawney Phil hat US-Medien zufolge am "Murmeltiertag" seinen Schatten gesehen. Nach der traditionellen Deutung bedeutet das: Sechs weitere Wochen Winter stehen bevor.

Wie jedes Jahr versammelten sich am 2. Februar in den frühen Morgenstunden Tausende Schaulustige in der Kleinstadt Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania, um der Wetterprognose des Nagetiers beizuwohnen. Mitglieder des traditionsreichen "Groundhog Club" holten Phil an seinem großen Tag bei Sonnenaufgang aus seinem Baumstumpf, um ihn zu befragen und verkündeten anschließend das Ergebnis.