USA: Murmeltier Phil sieht seinen Schatten – 6 Wochen Winter vorausgesagt

Ein Murmeltier wird von einer Person mit schwarzem Handschuh vor einem hellen Himmel hochgehalten.
Der Murmeltiertag ist eine seit mehr als einem Jahrhundert gepflegte Tradition, die auf deutsche Einwanderer zurückgeht.
03.02.26, 07:26

Zusammenfassung

  • Murmeltier Punxsutawney Phil hat am Murmeltiertag seinen Schatten gesehen und damit sechs weitere Wochen Winter vorhergesagt.
  • Die Tradition des Murmeltiertags stammt von deutschsprachigen Einwanderern und ist durch den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" international bekannt geworden.
  • Phils Wetterprognosen sind statistisch meist unzutreffend, während Wetterdienste weiterhin mit Kälte in vielen Teilen der USA rechnen.

Schlechte Nachrichten für alle, die in den USA auf ein frühes Ende der Kälte gehofft haben: Das berühmte Murmeltier Punxsutawney Phil hat US-Medien zufolge am "Murmeltiertag" seinen Schatten gesehen. Nach der traditionellen Deutung bedeutet das: Sechs weitere Wochen Winter stehen bevor.

Wie jedes Jahr versammelten sich am 2. Februar in den frühen Morgenstunden Tausende Schaulustige in der Kleinstadt Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania, um der Wetterprognose des Nagetiers beizuwohnen. Mitglieder des traditionsreichen "Groundhog Club" holten Phil an seinem großen Tag bei Sonnenaufgang aus seinem Baumstumpf, um ihn zu befragen und verkündeten anschließend das Ergebnis.

Tradition deutscher Einwanderer

Der Murmeltiertag ist eine seit mehr als einem Jahrhundert gepflegte Tradition, die vermutlich von deutschsprachigen Einwanderern nach Pennsylvania gebracht wurde. Internationale Bekanntheit erlangte der Murmeltiertag auch durch den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" von 1993 mit Bill Murray, in dem ein Wetterreporter den alljährlichen Termin in ewiger Schleife durchlebt.

Ob Phil tatsächlich verlässliche Vorhersagen trifft, ist allerdings umstritten: Statistisch liegt das Tier in deutlich weniger als der Hälfte der Fälle richtig – Meteorologen schenken der Prognose entsprechend wenig Glauben. Der "Groundhog Club" erklärt, dass jede Unstimmigkeit zwischen der tatsächlichen Witterung und Phils Prognose auf Übersetzungsfehler zurückzuführen sei, nicht auf eine Fehlprognose.

Unabhängig davon rechnen Wetterdienste in vielen Teilen der USA, insbesondere im Nordosten und an der Ostküste, zumindest in den kommenden Tagen nach zwei kurz aufeinanderfolgenden schweren Winterstürmen weiter mit ungewöhnlich niedrigen Temperaturen.

