Wechselhafter Februar: So wird das Wetter in Österreich

Der frühe Februar geht wechselhaft weiter. Von Montag bis Freitag stehen etwas Sonne , Hochnebel und ein Mittelmeertief auf dem Programm, hieß es am Sonntag von der Hohen Warte. Die Meteorologinnen und Meteorologen der Geosphere Austria prognostizieren zum Teil zweistellige Plusgrade an den Nachmittagen, aber weiterhin auch Minusgrade in der Früh.

Am Montag startet die Arbeitswoche in der Westhälfte meist sonnig, in den Niederungen und Becken liegen aber auch einige Nebelfelder. Im Osten und Südosten hält sich die dichte, hochnebelartige Bewölkung weiterhin hartnäckig und regional kann es auch unergiebig schneien. Erst nachmittags bekommt die Wolkendecke hier ein paar Lücken. Der Wind frischt im Bergland und im Osten mäßig aus Ost bis Süd auf. Die Frühtemperaturen liegen bei minus elf bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus eins bis neun Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Dienstag beginnt es im Süden im Tagesverlauf zu regnen oder zu schneien. Mit südwestlicher Strömung stauen sich an den Alpen dichte Wolken. Die Schneefallgrenze steigt von rund 800 auf knapp 1.300 Meter an. Aber auch sonst ziehen immer wieder ein paar ausgedehnte Wolkenfelder von Süden her durch und die Sonne scheint nur zeitweise. Im Nordosten hält sich auch zäher Hochnebel. In Föhnstrichen entlang des Alpenhauptkammes frischt kräftiger, im Osten Österreichs mäßiger bis lebhafter Südost- bis Südwind auf. In der Früh zeigt das Thermometer minus zehn bis plus zwei Grad, untertags je nach Nebel, Sonne und Föhn minus eins bis plus elf Grad.

Grau und trüb, wechselhaft, Mittelmeertief

Der Mittwoch wird aus sonntäglicher Sicht eher grau und trüb. Es überwiegen dichte Wolken und Hochnebel, kurze Auflockerungen gibt es am ehesten an der Alpennordseite am Vormittag. Im Westen ist es tagsüber meist trocken, im Osten und Süden setzt Regen ein. Dieser lässt erst in der Nacht allmählich nach. Die Schneefallgrenze liegt um 1.500 Meter Seehöhe. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Donauraum teilweise auch lebhaft aus östlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen werden für minus fünf bis plus zwei Grad prognostiziert, die Tageshöchsttemperaturen sollen bei null bis neun Grad liegen, mit den höchsten Werten im Westen und in mittleren Höhenlagen.