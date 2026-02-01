Schneesturm im Süden der USA: Mehr als 100 Tote, Stromausfall

In der Kältewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die südlichen Bundesstaaten heimgesucht.

Am Samstagmorgen gab es in North Carolina und den angrenzenden Bundesstaaten starke Schneefälle. Die Behörden in den an solche kalten Temperaturen nicht gewöhnten Bundesstaaten riefen die Menschen auf, die Straßen zu meiden und Gebäude an der Küste zu schützen.

Der Nationale Wetterdienst warnte am Samstag vor einem sich explosionsartig verstärkenden Küstenzyklon, der in North und South Carolina starken Schneefall, heftige Winde und möglicherweise Schneestürme bringen werde. Für ganz North und South Carolina sowie Teile von Georgia, Ost-Tennessee, Kentucky und Virginia wurde eine Wintersturmwarnung herausgegeben.